Lotteria per sostenere la vacanza al mare dei nonni della casa di riposo

MONTE SAN SAVINO

Una lotteria per portare al mare i nonni della casa di riposo.

È l’idea della casa di riposo Giuseppe Ciapi di Monte San Savino, gestita dalla cooperativa sociale l’Arca, che ha pensato ancora una volta ad ad un modo originale per fare un regalo ai suoi ospiti ospiti della struttura e augurare loro buone feste di Pasqua. Si tratta di una sottoscrizione interna, una sorta di lotteria, con dei premi messi a disposizione – in maniera gratuita – dalla pasticceria Arte Dolce e dai soci Coop di Monte San Savino. Come detto il ricavato servirà per fare un bella sorpresa agli inquilini della casa di riposo. Infatti i nonni del Centro Ciapi grazie al ricavato dell’iniziativa, in una bella giornata di giugno verranno portati al mare in quel di Marina di Grosseto, in un bagno ad hoc, adatto anche per chi ha difficoltà deambulatorie, dove li aspetta anche un goloso pranzo di pesce, pagato appunto con i fondi raccolti.

"Grazie a queste sottoscrizioni interne, che programmiamo soprattutto in prossimità delle feste, riusciamo ad ottenere alcuni obiettivi che solitamente riguardano attività di animazione all’interno e all’esterno della struttura", spiega Alice Gambini, educatrice della casa di riposo da ben 13 anni. "Quest’anno abbiamo pensato a qualcosa di diverso, anche perchè gli ospiti della casa di riposo vengono da un periodo in cui sono potuti uscire poco, oltretutto tante restrizioni", aggiunge Gambini.

E cosa meglio dell’aria di mare e del rumore delle onde? Perlopiù con vongole e crostacei in tavola. Oltretutto anche le attività che hanno preceduto l’iniziativa sono state apprezzate. Sì, perchè gli inquilini della Giuseppe Ciapi si sono rimboccati le maniche e dati da fare in vista dell’obiettivo: ogni venerdì mattina, al mercato di Monte San Savino, accompagnati dagli educatori hanno venduto i biglietti di persona ai passanti.