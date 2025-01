Lotteria Italia, ad Arezzo e provincia solo vincite minori

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Grande successo della Lotteria Italia in Toscana. Nella regione, secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione del 2024 sono stati staccati 600.780 tagliandi, per un aumento del 29% rispetto ai 463mila della passata edizione, come riporta Agipronews.

Incremento in tutte le province, in primis a Firenze, dove si contano 206.200 biglietti venduti, per un incremento del 39,1% rispetto allo scorso anno. Boom di vendite anche ad Arezzo, dove si è toccata quota 95.260 (+33,6%).

Nella nostra provincia solo vincite minori.

Una di terza categoria, al quale è aggiudicato un premio da 50mila euro:

Biglietto R 225972 venduto a AREZZO

Seguono vittoie da 20 mila euro: T 064967 venduto a PIEVE SANTO STEFANO.

Q 004168 venduto nel DISTRIBUTORE LOCALE SAN GIOVANNI VALDARNO.

P 185330 venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA.

L 278239 venduto a LUCIGNANO. M 067730 venduto a AREZZO.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025 sono stati estratti ieri, lunedì 6 gennaio, durante la trasmissione televisiva "Affari tuoi", in una puntata speciale condotta da Stefano De Martino, in onda in prima serata su Rai1.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025 vengono pubblicati anche sul bollettino ufficiale sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.