Lotteria: ancora premi. Il biglietto da 20mila vinto in Guido Monaco

Si è fermato alla Tabaccheria Guido Monaco dove ha acquistato un biglietto della Lotteria che di lì a poco gli avrebbe regalato 20 mila euro. Il titolare della storica tabaccheria, Filippo Catalani, lo ha scoperto in questi giorni. Uno dei biglietti fortunati della Lotteria Italia è stato venduto proprio qui, all’angolo tra via Guido Monaco e via Garibaldi. Nessuno però è andato a festeggiare in via Guido Monaco, "Sono quasi sicuro che il fortunato vincitore sia stato un turista, uno dei tanti entrati in tabaccheria durante la Città del Natale".