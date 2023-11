Lotta a violenza e disparità di genere. Tredici protagoniste si raccontano: i premi di "Semplicemente donna"

Tredici protagoniste ognuna con una propria storia tutta da raccontare contro la violenza e la disparità di genere. L’XI edizione del Premio Semplicemente Donna, in programma il prossimo 24 novembre al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, avrà come sempre un parterre d’eccezione. Appena svelati i nomi delle premiate nella sala dei Grandi della provincia di Arezzo.

Dall’attivista iraniana Pegah Tashakkori a Lady Justice, Joyce Alouch, ex giudice della Corte penale internazionale dell’Aja, passando per la scienziata Delia Goletti e la giornalista di Rai News24, Joesphine Alessio. Entrambe impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, le due candidate per la menzione "Impegno sociale e civile": Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro caposcorta del giudice Falcone che ha perso la vita nella strage di Capaci, e il sostituto procuratore Annamaria Frustaci, magistrato del pool antimafia a Catanzaro. Riflettori accesi anche sul tema degli abusi nel mondo dello sport, e in particolar modo in quello della Nazionale di ginnastica ritmica, con l’ex ginnasta Anna Basta e la giornalista Daniela Simonetti; mentre Paolo Picchio, in nome della figlia Carolina, racconterà il proprio impegno contro il fenomeno del cyberbullismo. "Donna Coraggio" di questa edizione sarà Grazia Biondi, ex vittima di violenza economica intrafamiliare e fondatrice dell’associazione Manden, mentre la tematica della parità di genere sarà ben rappresentata dall’imprenditrice Olga Urbani, presidente del gruppo Urbani Tartufi, considerata tra le cinquanta donne più potenti al mondo, e da "Lady F40" Monica Zanetti, prima meccanico donna in casa Ferrari. Il Premio Speciale "SOS Villaggi dei Bambini" sarà, infine, assegnato a Glenda Pizzetti, coordinatrice del Progetto MammaBambino del Villaggio SOS di Saronno.

A condurre la serata, ci penserà anche quest’anno la giornalista di Sky Tg24 Monica Peruzzi. Siamo sicuri che, le testimonianze e i racconti di queste meravigliose donne, arricchiranno tutti noi e ci daranno gli stimoli giusti per proseguire in questo percorso con convinzione e determinazione", confermano Angelo Morelli e Chiara Fatai ideatori ed organizzatori del Premio Semplicemente Donna.

Le ospiti dell’edizione 2023, prima della premiazione, saranno come sempre protagoniste di una serie di incontri con gli istituti scolastici della provincia per sensibilizzare le nuove generazione. Il Premio da tre anni è sostenuto convintamente dall’azienda Menchetti, "Ci riconosciamo nei valori di questo premio – sottolinea Corrado Menchetti, titolare del Panificio Menchetti Pietro Srl - valori che rispettiamo anche nella nostra azienda".