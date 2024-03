L’Oscar dell’eccellenza a Fracassi. Forbes esalta l’Antica Macelleria. Tra le prime 100 della categoria Food

di Sara D’Alessandro

Forbes premia Simone Fracassi con l’oscar dell’eccellenza. Il magazine più famoso al mondo, noto per le sue classifiche e gli approfondimenti su temi di cultura economica, leadership imprenditoriale e innovazione, inserisce la sua "Antica macelleria" nella sezione "Food" delle 100 Eccellenze Italiane 2024. I cento protagonisti della qualità italiana, suddivisi nelle categorie Drink, Food, Restaurant, Socialize e Wine, sono stati premiati con una targa che attesta le scelte di Forbes del 2024 per rappresentare le eccellenze che contribuiscono a fare grande l’Italia. Un grande riconoscimento per Fracassi, che mercoledì 6 marzo all’Hotel Principe di Savoia di Milano ha ritirato la targa che dimostra l’impegno e la dedizione con la quale conduce l’attività di famiglia. Un grande risultato che conferma la qualità delle proprie produzioni ed una sempre maggiore capacità di affermarsi nelle più importanti vetrine nazionali ed internazionali. Una storia che inizia da lontano quella del Fracassi, una longeva tradizione familiare iniziata nel 1927 dal bisnonno materno che si è tramandata fino ad oggi e che è stata caratterizzata nel tempo dal raggiungimento di importanti successi. Non è solo un grande artigiano della norcineria toscana, ma un profondo conoscitore e ambasciatore della tradizione. Nel corso degli anni è diventato uno dei volti televisivi di riferimento nel campo della macelleria, partecipando a trasmissioni nazionali e facendo incetta di premi. È stato inoltre l’organizzatore della rassegna "Capolavori a tavola" che raccoglie chef da tutta Italia.

"È un onore – afferma Fracassi – ricevere questo ambito premio, un riconoscimento che ripaga dell’impegno e della dedizione profusi ogni giorno, con la consapevolezza che solo dalle migliori materie prime è possibile ricavare risultati eccellenti. Uno stimolo in più che non può che spronarci a continuare il cammino intrapreso, basato sul rispetto della biodiversità, sulla disciplina nel lavoro e sull’etica. Dedico questo premio non solo ai miei collaboratori e ai clienti che ogni giorno si affidano a me, ma anche ai miei allevatori di fiducia senza i quali tutto questo non sarebbe possibile".