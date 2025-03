L’oro di Filippo Rossi. La grande mostra in Fraternita

Nel Palazzo di Fraternita, accanto alle stanze che ospitano la collezione Orodautore, è visitabile fino al 10 aprile la personale di Filippo Rossi, artista noto internazionalmente, intitolata non per caso Oro. Tesoro, Bellezza, Luce, Vita e curata da Timothy Verdon (catalogo Leonardo Libri Stampa). Voluta dalla Fondazione Guido d’Arezzo nell’ambito di Arezzo. Città del Vasari e in collaborazione con la Fondazione Arte Sacra Contemporanea, la mostra suggella l’"incontro" tra il maestro aretino e un artista contemporaneo che da tempo indaga il legame tra l’arte e il sacro, evocando in questa occasione la complessità di significati che l’oro ha avuto nei secoli. Nell’ arte di Rossi, mantenendo gli stessi intensi valori, l’oro viene declinato in astratto. Rossi, che espone regolarmente dal 1994, è noto proprio per le sue icone astratte, definite anche icone di idee. Articolandosi in quattro sale, una per ogni tema indicato nel titolo, la mostra crea un percorso in cui l’"astratto spirituale" di Rossi accompagna il visitatore in un dialogo con grandi capolavori del passato, di cui ha scritto Vasari, conducendolo alla riflessione sul Mistero.

Liletta Fornasari