Loro Ciuffenna. Il Comune si aggiudica all'asta uno storico immobile.

Arezzo, 25 ottobre 2024 – La notizia è stata confermata dal sindaco Andrea Rossi nelle ultimessime ore. Il Comune di Loro Ciuffenna si è aggiudicato all'asta i locali che ospitarono la celebre birreria "Halifax. L'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di utilizzare il fabbricato, che si trova lungo la Salita della Chiesa, come sede di servizi turistici, culturali , istituzionali, nonché come archivio storico e ordinario "Dando seguito agli impegni elettorali e al lavoro svolto per raggiungere l'obiettivo, siamo lieti di comunicare l'entrata nel patrimonio comunale, con l'aggiudicazione di un'asta immobiliare, dei locali - ha detto il sindaco Rossi - Si trovano all'interno di un palazzo di particolare interesse storico che, una volta restaurato, potrà essere adibito a molteplici scopi. Ma soprattutto andremo a riqualificare un'area in pieno centro storico".

L'immobile si compone al piano seminterrato da due sale di diverse dimensioni, una cucina e un disimpegno per il piano superiore con scala a gradini. Gli infissi (porta di accesso e finestre) sono realizzati in legno. L'edificio, situato nel cuore del paese e distante solo alcuni centinaia di metri dall'attuale Municipio, consentebbe di disporre di una ulteriore sede per le attività istituzionali, culturali e potrebbe essere utilizzato come sede espositiva di mostre fisse o itineranti, come sede di uffici, nonché come location di eventi culturali e/o convegni istituzionali e, in tutto o in parte, come archivio storico o archivio documentale, ovviamente dopo aver realizzato gli interventi necessari per la messa a norma. Attualmente gli spazi destinati alla conservazione dei documenti non sono più sufficienti e sono ampiamente frammentati. Inoltre parte dell'archivio è dislocato sul territorio comunale o presso terzi.