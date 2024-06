Loro Ciuffenna, ecco la giunta Rossi: "Una squadra a trazione femminile"

di Francesco Tozzi

Insediato ufficialmente il nuovo Consiglio comunale di Loro Ciuffenna. Ieri pomeriggio, nella seduta che si è tenuta all’auditorium comunale, il neo sindaco Andrea Rossi ha giurato sulla Costituzione e ha reso noti i nomi dei componenti della giunta: Cinzia Santini, di San Giustino, vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici e al patrimonio, Michela Bazzini, commercialista, assessore al bilancio e alle finanze, Dania Ballantini, architetto, avrà la delega all’urbanistica e Alberto Checchi si occuperà di cultura, turismo e disabilità. Altre deleghe verranno assegnate ai consiglieri di maggioranza. "È un’emozione grandissima – ha detto il sindaco Rossi – Ringrazio le persone che con la loro fiducia ci hanno permesso di poter amministrare il paese". Poi è intervenuto sulla squadra di governo e sui primi passi della nuova maggioranza. "È una giunta a trazione femminile – ha aggiunto – che è stata composta principalmente in base alle singole competenze dei consiglieri eletti. Adesso, nei primi 100 giorni di mandatoci concentreremo soprattutto sul turismo e sulla riqualificazione delle aree degradate".

Il capogruppo di "Voltiamo Pagina" sarà Boris Capaccioli, mentre alla guida dell’opposizione ci sarà l’ex assessore Tommaso Romualdi. Proprio tra i banchi della minoranza è avvenuto il primo avvicendamento: l’ex sindaco Moreno Botti, infatti, ha rassegnato le dimissioni da consigliere e il suo posto è stato preso da Matteo Tassi, primo dei non eletti. Venerdì sera si è tenuto invece il primo Consiglio comunale a Castelfranco Piandiscò. Il sindaco Rossi, in questo caso Michele, ha illustrato i punti principali del programma di governo e ufficializzato i componenti della giunta comunale: Calcinai, Morbidelli, Grassi e Gagliardi. Il capogruppo di maggioranza sarà Andrea Pieralli, già segretario del circolo Pd di Faella, mentre frontman dell’opposizione Massimo Mandò, il candidato uscito sconfitto dalle urne. Proprio Mandò ha rivolto un duro attacco alla nuova amministrazione: "Non posso non fare i complimenti anche al vero vincitore di questa tornata elettorale – ha affermato – e mi rivolgo a lei, assessore Morbidelli, che dopo moltissimi anni pur di governare è riuscito a ricomporre una frattura storica e sanguinosa con la sua ex nemica (Rita Papi, ndr), che sa un pò di ritorno al passato. Viene da sorridere che eravate proprio voi a parlare di ‘Comune a senso unico’ e ora vi presentate con una giunta composta quasi esclusivamente da concittadini provenienti dal centro di Castelfranco".