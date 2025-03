Lorenzo sul podio di Sanremo junior. Terzo fra trenta ragazzi in gara

Arriva sul podio il giovane cantante castiglionese Lorenzo Vestrini che si è classificato al terzo posto nella categoria 6-15 alla fase finale del concorso internazionale "Sanremo Junior". Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Mario Agnelli che gli ha fatto i complimenti anche via social. "E bravo il "nostro" Lorenzo Vestrini per il traguardo raggiunto. Finito quello dei grandi una bella soddisfazione nel Sanremo dei piccoli per Lorenzo e la sua famiglia".

È la giovane promessa della musica a raccontare i passaggi salienti che lo hanno portato a questo primo traguardo a soli 13 anni. "La mia prima uscita è stata nel 2022 – racconta Lorenzo – per un evento scolastico; facevo la prima media e in occasione della giornata della Legalità con alcuni compagni di scuola ho preparato delle canzoni con la maestra Nunzia e il Professor Barabesi. Mi sono divertito e mi è piaciuto stare nel palco. Il solito evento si è ripetuto l’anno successivo ed è stato ancora più emozionante. Dopo quegli eventi ha deciso di perfezionarsi prendendo lezioni di canto e da allora non si è più fermato prendendo lezioni settimanali dal maestro Stefano Bennati.

Vari e numerosi i concorsi canori a cui ha preso parte portando a casa primi posti. "Mi piacciono le canzoni dove è richiesta una grande estensione vocale sia in inglese che in francese e naturalmente in italiano. Mi piace molto cantare perché mi sento libero di esprimere tutte le mie emozioni".

L’avventura di Sanremo Junior è partita a dicembre 2024 quando ha fatto le selezioni a Narni che l’ha portato alla fase finale che si è svolta a Sanremo al Teatro Dell’Opera. "Nella mia categoria eravamo trenta partecipanti provenienti da undici regioni e ventisette province di tutta Italia dalla Lombardia alla Puglia. Sono passato in finale insieme ad altri dodici concorrenti. Ho portato la canzone ‘The Code’ del cantante Nemo vincitrice lo scorso anno dell’Eurovision Song Contest, richiede una grande estensione vocale, ci sono diversi cambi di registro, quindi, è parecchio impegnativa ma a me piace da morire e mi gasa parecchio e a quanto dice il mio maestro in pochi la cantano. Mi sono impegnato tantissimo ho dato tutto me stesso per questa finale. Sono arrivato terzo e sono felicissimo. È stata un esperienza bellissima, ho legato tantissimo con gli altri cantanti e spero proprio di poterne fare tante altre così importanti".