L’ordine di Malta al Thevenin: cena di beneficenza con Claudio Peruzzi

Claudio Peruzzi

Arezzo, 20 marzo 2023 – Sabato prossimo, 25 marzo, alle 20, in via Sassoverde, 32, si terrà una cena di beneficenza per raccogliere fondi per finanziare il nuovo progetto della Fondazione Casa Thevenin denominato “Mercatino Circolare”, che è un punto vendita gestito dalle ospiti maggiorenni dell'Istituzione in modo che la conduzione di un'attività commerciale serva a loro come possibilità di formazione per l'inserimento nella società.

La cena, a base di cinghiale e prodotti tipici del territorio, sarà preparata da Claudio Peruzzi, volontario dell'Ordine, che per il suo impegno e la sua attività umanitaria è stato appena decorato con la prestigiosa Croce al Merito dell'Ordine di Malta.

Claudio Peruzzi, un imprenditore che per volontariato è il cuoco, afferma: “Sono felice di aver ricevuto quest’ importante onorificenza, in tanti anni mi sono impegnato al massimo, ma facendo un bilancio, è più quello che ho ricevuto, basta pensare alla felicità negli occhi dei bambini quando abbiamo organizzato le feste o le cene: il loro sorriso e la loro gioia giustificano qualunque fatica”.

“Casa Thevenin può solo ringraziare la Sezione Aretina dell'Ordine di Malta - dichiara Sandro Sarri, Presidente della Fondazione Casa Thevenin - per l'ennesima iniziativa in nostro favore. Questa volta vogliamo però congratularci in particolare con Claudio Peruzzi, volontario dell'Ordine, sempre al suo posto come cuoco della serata, per il conferimento della prestigiosa Croce al Merito”.

L’offerta è di 25 euro. Per prenotazioni rivolgersi al 3392151666