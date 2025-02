L’omaggio a Sanremo a "Su di noi": "Una canzone d’amore immortale"

L’amore è nell’aria a Sanremo. È questo il tema principale dei 29 brani in gara al Festival. "È la cifra di Carlo (Conti, ndr) direttore artistico e ammetto che è anche molto vicino al mio gusto" afferma Pupo, che di partecipazioni in carriera ne ha collezionate ben sei. Un Sanremo più vicino alla tradizione della musica italiana, quella di oggi e quella di ieri. Nel corso delle prime due serate Carlo Conti ha voluto rendere omaggio a due brani della nostra storia, Sarà perché ti amo che Ghinazzi scrisse per i Ricchi e Poveri, e Su di noi, che ha compiuto 45 anni.

"Credo che questa canzone abbia il Dna dell’immortalità - spiega l’artista - Mi commuovo al pensiero che un amico come Carlo abbia fatto questa cosa bellisisma, non posso che ringrazialro. Purtroppo non ho visto la diretta - aggiunge Pupo - Ero a Berlino, abbiamo girato il video di Su di noi remixata".

Per Enzo Ghinazzi chi vincerà la 75esima edizione? "Simone Cristicchi. Perché la canzone tratta un tema che attrae condivisibilità piena in una grossa fetta del pubblico, la demenza senile e l’Alzheimer, come la mia Colori della tua mente che canto a teatro, dedicata a mia madre. Entambi i brani sono stati scartatai da Amadeus. E siccome molte di quelle bocciate al primo tentativo poi hanno vinto, come Perdere l’amore di Ranieri, Cristicchi ha grosse possibilità di vittoria. Se ancora scommettessi ci punterei 100 euro".