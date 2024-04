L’omaggio a Sacconi. Iniziativa al museo

MONTEVARCHI

All’interno del Museo di Arte Sacra San Lorenzo di Montevarchi, da domani, sarà possibile ammirare una bellissima croce lignea realizzata con le opere dell’artista Massimo Sacconi.

E’ stata realizzata con il contributo della sezione sci Coop, in omaggio allo scultore valdarnese, scomparso nel 2018. La cerimonia si terrà questo sabato alle 17 al Centro San Ludovico di via dei Musei. La Croce ha preso forma pochi anni fa su proposta di Marcello Bossini, consigliere della sezione Coop e amico personale di Sacconi, a cui la vedova aveva donato dodici formelle sbalzate e cesellate che rappresentano alcuni episodi legati alla vita di Cristo. Dall’incontro con l’artista ucraino Gleb Shtyrmer è nata quindi l’idea di rendere omaggio a Massimo Sacconi attraverso una croce, che è stata realizzata in chiave moderna, con listelli di legno, alternando i colori bianco e nero, con l’inserimento delle dodici formelle in rame di Massimo Sacconi.

Per il lavoro è stato interpellato Patrizio Morgini, ebanista e artigiano. L’opera artistica era stata al centro di una mostra curata e organizzata dalla sezione soci di Montevarchi nel dicembre 2021 ed era stata esposta nello spazio all’interno del punto vendita Coop.fi di via dell’Oleandro. Massimo Sacconi, tra le varie opere, ha realizzato anche un monumento "Morti bianche" in bronzo e cemento armato per piazza Cerretani a Firenze su commissione della Regione Toscana. Saranno presenti alla cerimonia Marcello Bossini, consigliere e curatore del progetto, don Claudio Brandi dell’Insigne Collegiata, Cristina Ciabattini presidente della sezione soci Coop di Montevarchi e Federica Crini, referente cultura della sezione. Un modo per ricordare un grande artista che ha lasciato la vita terrena sei anni fa.