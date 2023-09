Lo strappo di Valenti con il Comune di Arezzo: "Mi ignorano, salta la collaborazione"

Salta l’evento di novembre coin i big delle grandi emittenti in streaming. Lo organizzava la Fondazione Arezzo Wave chiedendo il supporto del Comune. Ma l’evento lanciato a luglio è stato annullato ieri da Mauro Valenti in polemica aperta con Palazzo Cavallo. "Da settimane cerco di sapere se il finanziamento del Comune c’è ma nessuno mi risponde: siamo fuori tempo massimo" si lamento colui che ha ideato Arezzo Wave.

Ora la prospettiva è quella di organizzare un festival a Los Angeles ma le porte della città sembrano sbarrate per Valenti. "A Welcome Los Angeles dal 10 al 12 novembre erano stati invitati operatori americani della Tv e dei media come Netflix, Amazon Prime, Paramount Plus, Fox Tv e Universal Studios che hanno sede a Burbank, gemellata con Arezzo – racconta Valenti – un modo per far conoscere location e idee per possibili occasioni di lavoro nel territorio, e creato un evento musicale gratuito con due grandissime artiste, l’emozionante giovanissima Vella e la rapper Madix".

Un’occasione persa per Valenti: "Credo che sarebbe stato interesse del Comune mostrare la nostra splendida Arezzo come location per serie o film per un turismo di alto livello. Riportare Arezzo al centro della musica internazionale, ormai assente dai tempi di Arezzo Wave, era l’altro obiettivo. Purtroppo dopo aver avuto garanzie sulle coperture dei costi da figure apicali dell’amministrazione comunale, dal 19 luglio data della conferenza stampa, non siamo più riusciti ad avere incontri e dialogo. La Fondazione Arezzowave Italia avrebbe garantito un terzo dei costi di ospitalità, circa 6 mila euro, su un totale di 18 mila per due terzi a carico del Comune. Ma è saltato tutto.