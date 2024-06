Lo sport per rilanciare il turismo. Weekend con le stelle del ring

di Sara D’Alessandro

Un altro fine settimana di sport per il , ma anche di turismo. Sono stati 900 gli iscritti a Badia Prataglia, al Trail Sacred Forest, la gara podistica disegnata tra le bellezze naturali del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che ha richiamato atleti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Olanda, Danimarca, Austria, Spagna e Croazia. Un importante biglietto da visita per la vallata casentinese come testimoniano le prenotazioni nelle strutture ricettive della zona, che hanno registrato il sold out, che hanno ospitato non solo gli agonisti e i loro team, ma anche appassionati e accompagnatori, raggiungendo la quota di 1500 presenze. Il bilancio può dirsi positivo e per il piccolo centro casentinese è un’altra sfida vinta, con numerosi apprezzamenti per l’organizzazione della manifestazione che è in primis un evento sportivo, ma anche a vantaggio del territorio.

A beneficiarne non solo il settore ricettivo, ma anche bar e ristoranti che sono stati presi d’assalto, a dimostrazione di come le grandi manifestazioni sportive rappresentino un volano per il turismo e per l’economia di una comunità e di un territorio. Il primo vincitore di quest’anno è stato sicuramente il comitato organizzatore, che ha rilanciato la manifestazione dopo la forzata cancellazione del 2023, ritrovando il suo posto nel calendario dei grandi eventi off roads. Sport e turismo tornano di nuovo ad abbinarsi sabato prossimo a Capolona, allo stadio comunale, in occasione de "Le stelle del ring" che riunirà centinaia di atleti e spettatori da tutta Italia. Il gran galà degli sport da combattimento, giunto alla ventottesima edizione, andrà a rinnovare uno degli eventi più longevi, attesi e partecipati del panorama nazionale.

L’appuntamento è promosso dal team Jakini e vedrà sfidarsi sul ring alcuni dei migliori atleti professionisti di kickboxing dall’Italia e dall’estero che saranno protagonisti di dieci incontri. "Si tratta di un evento di forte richiamo – commenta Nicola Sokol Jakini, organizzatore dell’evento – che rappresenta un’importante vetrina per la promozione degli sport da combattimento in terra d’Arezzo".