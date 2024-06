Lo spettacolo di Ruffini chiuderà l’edizione di Berta Music Festival

SANSEPOLCRO

I "Citti del Fare" hanno chiuso il cerchio sul programma di Berta Music Festival 2024. Dopo Edoardo Bennato e Max Gazzè, epilogo con Paolo Ruffini, noto artista poliedrico che è insieme attore, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore e produttore teatrale. Ha diretto film quali "Fuga di cervelli", "Super vacanze di Natale" e "Rido perché ti amo" e gli ultimi film nei quali ha fatto parte del cast sono stati "L’agenzia dei bugiardi", "Modalità aereo" e "Uomini da marciapiede". Lo spettacolo che presenterà nella serata di lunedì 26 agosto in piazza Torre di Berta e che chiuderà la "quattro giorni" della terza edizione del festival assume un’importanza straordinaria dal punto di vista sociale: "Up&Down" è infatti il titolo e vedrà Ruffini esibirsi assieme ad alcuni ragazzi down. "Il teatro, il cinema e l’arte non sanno che farnese della normalità. La vita stessa non ci chiede di essere normali – ha detto Ruffini – la vita è un inno alla diversità: siamo tutti diversamente normali e ugualmente diversi. In questo progetto parliamo di abilità e disabilità alla felicità, alla bellezza, alla meraviglia nei confronti delle cose che viviamo quotidianamente. Ho imparato la vera essenza della resilienza: un limite che si trasforma in occasione".

"Assieme alla compagnia teatrale "Mayor von Frinzius", Ruffini completerà il quarto pezzo del puzzle di Berta Music Festival – ha dichiarato Giuseppe Carbonaro, presidente dell’associazione ‘I Citti del Fare’ – e noi vogliamo congedarci con un significato particolare. Nonostante molte persone non siano abili alla felicità o all’ascolto, lo spettacolo esalta la diversità della normalità e la bellezza di questa diversità". Il calendario è insomma pronto: sempre con inizio alle 21.15, venerdì 23 agosto aprirà il concerto di Edoardo Bennato, sabato 24 seguirà quello di Max Gazzè, domenica 25 ci sarà il ritorno di "Canzonissima" e lunedì 26 chiuderà Paolo Ruffini.

C.R.