Lo sciopero inchioda i treni: forti disagi per i pendolari Dalla mattina problemi alle corse, parlano i sindacati

Disagi a non finire ieri per i pendolari dei treni. L’adesione allo sciopero indetto da Trenitalia, dalle 9 alle 17, è stata superiore all’80% in Toscana. Sono state forti le ripercussioni sul trasporto ferroviario regionale e moltissime le cancellazioni dei treni (anche a lunga percorrenza) che hanno messo in seria difficoltà i pendolaRi aretini, soprattutto quelli del Valdarno. "Da qui parte un messaggio forte verso l’azienda, deve ascoltare la voce di lavoratori e sindacato, nell’interesse anche dei passeggeri": così la Filt Cgil Toscana. I sindacati denunciano che "dalla fine della pandemia sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione" e chiedono "di riprendere un confronto serio per risolvere le criticità per i lavoratori di Trenitalia".

Non solo. "L’indeterminatezza di riferimenti sul futuro, il mancato rispetto degli accordi, l’indisponibilità aziendale a mettere in atto soluzioni concrete alle criticità denunciate dai lavoratori e l’assenza di un adeguato piano di assunzioni, scaricano le tensioni sul costo del lavoro, peggiorando le condizioni di lavoro dei ferrovieri ritenuti indispensabili durante la pandemia, ma oggi dimenticati da Trenitalia".