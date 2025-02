Lo scandalo, le parole e i fatti

Eppur si muove. Dopo quasi quattro anni dallo scoppio dello scandalo keu arriva il piano della Regione per la bonifica che dovrebbe concludersi quest’anno. Un’inchiesta che riguarda in particolare il Pisano e il Fiorentino ma anche il nostro Valdarno. Una verità sotterrata: il keu, un rifiuto tossico e cancerogeno, è stato utilizzato in decine di cantieri senza con rischi importanti per la salute. L’inchiesta sul trattamento di questi rifiuti mette sotto accusa le concessioni concesse a cuor leggero mentre si rischia di compromettere per anni la salute di migliaia di persone. la Regione ha finalmente innestato un cambio di rotta: un’operazione di trasparenza per tutelare i valdarnesi che vivono vicino alle aree contaminate. Ora alle parole seguano i fatti.