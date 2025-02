Lite tra due donne. Ferito carabiniere

Carabiniere interviene per sedare una lite tra due donne ma viene ferito. Singolare episodio quello accaduto lo scorso fine settimana davanti alla caserma dei Carabinieri di Terranuova, una giovane infatti si era presentata sul posto per denunciare la fidanzata del suo ex compagno, ma il caso ha voluto che si trovasse davanti a lei nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel giro di pochi secondi, giusto il tempo di incrociare gli sguardi, le due sono passate alle mani colpendosi reciprocamente e attirando l’attenzione proprio del militare che, assieme ad alcuni colleghi, ha cercato con le buone di poter porre fine alla discussione che stava degenerando.

Nel frattempo è giunto anche l’uomo, 32 anni di origine romena, che prima ha chiesto se fosse presente il maresciallo all’interno della caserma e, solo successivamente, ha reagito ai Carabinieri colpendone uno. Alla fine, però, è stato fermato proprio dai militari stessi con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri è comparso nel tribunale di Arezzo davanti al giudice Michele Nisticò per cercare di difendersi dalle accuse che gli hanno fatto passare qualche guaio con la giustizia. In aula il pubblico ministero Bernardo Albergotti ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari. Il processo è stato rinviato al 14 febbraio, non sarà quindi il miglior San Valentino che potesse immaginare sperando, a questo punto, che possa uscire pulito da una vicenda che suo malgrado lo ha visto triste protagonista nell’ultimo fine settimana nel quale tutto avrebbe pensato meno di doversi difendere dalle accuse che gli sono piombate addosso.

Massimo Bagiardi