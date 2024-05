L’Istituto di Agazzi ospita una giornata di visite per la postura in età evolutiva

Arezzo, 27 maggio 2024 – Una giornata dedicata a bambini e ragazzi per la valutazione e la prevenzione di problematiche della colonna vertebrale.

Il centro di riabilitazione A-Rìa dell’Istituto di Agazzi tornerà a ospitare il dottor Simone Ceppatelli, tra i massimi esperti italiani in scoliosi e ortopedia in età evolutiva, che mercoledì 29 maggio sarà a disposizione delle famiglie per visite specialistiche volte all’individuazione di atteggiamenti viziati, alterazioni morfologiche o altre patologie posturali.

Lo screening è consigliato a partire dai sei anni di età quando è possibile cogliere segnali di rischio e prevedere interventi precoci per favorire una crescita armoniosa e una postura adeguata alle diverse attività quotidiane.

Dirigente medico della Fondazione Don Gnocchi di Firenze, il dottor Ceppatelli pone periodicamente le proprie competenze e professionalità al servizio del territorio aretino in virtù della collaborazione con l’Istituto di Agazzi.

La giornata del 29 maggio permetterà di valutare eventuali alterazioni nella postura per andare così a proporre percorsi personalizzati per intervenire precocemente nel trattamento di problematiche, per correggere difetti ed educare a stili di vita adeguati, per prevenire l’emergere di future patologie quali la scoliosi e per favorire un corretto sviluppo dell’apparato muscolo-scheletrico.

Il servizio potrà essere erogato anche in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est; per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/9151340 o 0575/9151341.