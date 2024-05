Lisa Vannelli propone a San Giovanni una “Task force” per lo sviluppo

Arezzo, 10 maggio 2024 – Nei giorni scorsi il comitato delle categorie economiche del Valdarno Aretino ha incontrato i candidati a sindaco del comune di San Giovanni. È stato chiesto loro di illustrare i progetti racchiusi nel proprio programma di governo sul mondo delle imprese, e sono state segnalate anche le criticità e le opportunità del settore. Tra i presenti anche Lisa Vannelli, candidata dell'Alleanza civica, che ha spiegato le idee della coalizione per supportare il mondo economico. La candidata ha spiegato che una priorità assoluta è quella di rendere "facile" investire a San Giovanni. "Sono convinta che nei prossimi anni l'amministrazione comunale debba essere pronta ad adattarsi alle esigenze delle imprese, fornendo un alto grado di innovazione nelle politiche, nei servizi e nei processi di gestione interna", ha detto Vannelli. In questa direzione vanno le proposte di istituire un Assessorato dedicato alle attività produttive con pieno ripristino dello sportello SUAP. "Uno sportello demolito dalle ultime Amministrazioni", ha puntualizzato la candidata dell'Alleanza civica, che ha poi proposto la costituzione di una "Task Force Sviluppo" assieme a rappresentanti istituzionali e del settore privato per coordinare azioni periodiche per lo sviluppo economico del territorio.

"È per me fondamentale che il settore pubblico investa nel lavoro - ha aggiunto - per facilitare, attraverso gli strumenti che ha a disposizione, la creazione di ricchezza e dunque il benessere collettivo. Per questo attiveremo subito uno sportello "Sviluppo Impresa" a disposizione degli imprenditori e ci impegneremo sin da subito per facilitare l'accesso a finanziamenti nazionali, regionali e comunitari per le nostre imprese, con personale qualificato in collaborazione con l'ufficio del Sindaco". Vannelli ha poi espresso la volontà di ridare slancio e vitalità al centro storico, "che può tornare ad essere il cuore commerciale del Valdarno attraverso interventi mirati e sostegno alle imprese, specie alle nuove imprese ed a quelle giovanili che sceglieranno di aprire le proprie attività nel nostro centro. Tuttavia - ha proseguito- sono anche fortemente convinta che lo sviluppo economico di un territorio dipenda primariamente dalla qualità dei servizi e delle infrastrutture disponibili ed il nostro territorio sta letteralmente “implodendo”: la viabilità ed i trasporti sono al collasso e ciò si riflette sull'economia e lo sviluppo di San Giovanni ma anche di tutto il territorio".

"Per la risoluzione delle criticità legate alla viabilità ma anche, oserei dire "soprattutto, per restituire a San Giovanni quel ruolo baricentrico che nel tempo ha perduto - ha continuato Lisa Vannelli - assieme alle Liste Civiche Sangiovannesi abbiamo avanzato un'idea audace ma non impossibile: trasformare l'espansione della terza corsia autostradale in un'opportunità vera di sviluppo. L'Autostrada potrebbe diventare la spina dorsale del Valdarno e, collegando ad essa la realizzazione di un nuovo casello e del terzo ponte sull’Arno, oltre alle necessarie opere compensative, favorire così la creazione di nuove opportunità produttive, turistiche e logistiche per la nostra città e tutta la vallata". "Tutto questo - ha concluso - richiederà il coraggio di negoziare con Ministero e Autostrade ma l'occasione è irripetibile ed io sono determinata a portare avanti questo progetto e tutte le proposte contenute nel mio programma con la stessa determinazione e libertà di visione che gli imprenditori dimostrano ogni giorno, continuando a credere in San Giovanni e nel potenziale del Valdarno".