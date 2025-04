“Lisa Vannelli ad una iniziativa politica di Fratelli d’Italia”. Attacca il Pd di San Giovanni

Arezzo, 01 aprile 2025 – La capogruppo di San Giovanni Civica Lisa Vannelli ha preso parte ad un incontro pubblico in vista delle elezioni regionali organizzato da Fratelli d'Italia che si è tenuto sabato scorso a Figline Incisa Valdarno. Una presenza che non è passata inosservata, soprattutto in casa PD. Il Partito Democratico sangiovannese, infatti, ha affermato che "il re è nudo e la maschera è stata gettata. Il civismo sangiovannese ha svoltato a destra". "Le elezioni regionali si avvicinano? Pare proprio di sì - ha sottolineato il PD. Ciò che è certo è quello che abbiamo appreso dai mezzi di informazione in merito alla recente iniziativa politica di Fratelli d'Italia a Figline Valdarno. Con il candidato in pectore alla presidenza dalla Regione Toscana per la destra, Alessandro Tommasi. In sé e per sé nulla di strano, Fratelli d’Italia è la prima forza politica italiana, è il partito della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Spicca, tuttavia, la partecipazione a questo convegno di Lisa Vannelli in qualità consigliere comunale e capogruppo della lista San Giovanni Civica. Ci risulta difficile non trarre qualche conclusione."

"Che la smettano di definirsi civici e di uscire dall’aula del consiglio comunale quando si affrontano questioni nazionali, se poi la capogruppo va a parlare del futuro del Valdarno e della Toscana in iniziative organizzate dai partiti della destra - ha aggiunto il Partito Democratico - Non si può più parlare di civismo duro e puro trasversale ai vecchi schieramenti, adesso siamo di fronte ad una forza politica strutturalmente collocata nello scacchiere politico della destra valdarnese. Bene a sapersi, basta essere chiari."

"Romoli ed il PD hanno ragione: è una vergogna!". Usa l'arma dell'ironia il gruppo San Giovanni Civica nel rispondere alle accuse lanciate dal Partito Democratico- "Ci risiamo: un giorno siamo Leghisti, un giorno Berlusconiani, un giorno Renziani, un giorno Meloniani e, per assunto, Fascisti! - ha detto San Giovanni Civica - È vero, ha ragione il PD ed ha ragione Romoli: è una vergogna! È una vergogna che per parlare di Area Vasta e di cosa dobbiamo migliorare nelle politiche territoriali del Valdarno Fiorentino e Aretino lo si debba fare in una occasione creata da esponenti di Fratelli d’Italia. È una vergogna che per poter sollevare un dibattito su sanità, sviluppo e mobilità si debba partecipare ad una iniziativa dei partiti di opposizione regionale. È una vergogna, non c’è dubbio!"

"Vorrà dire che, vergogna per vergogna, ci rivolgeremo al governo Meloni per capire che fine hanno fatto i 500.000 euro della Palestra fantasma oppure per capire quando finiremo (e a che costo!) i cantieri cittadini o per capire se il comune finirà presto in dissesto finanziario o no, visti gli aumenti a pioggia di tutti i servizi e dei parcheggi! - hanno aggiunto i civici - Nel frattempo Romoli si rallegri: lui ed il suo PD supportano il sindaco che stanzia 90.000 euro di soldi pubblici (di tutti!!!) spesi per Social e Televisioni in propaganda politica mascherata da comunicazione istituzionale! Su una cosa possiamo rassicurare Romoli, il Partito Democratico ed i cittadini: ni abbiamo due principi semplici ma saldi: essere civici ed essere, senza esclusione di colpi, alternativa alla “PD SPA” che governa (male!) San Giovanni e la Regione. Romoli ed il Partito Democratico continuino pure a cercare di etichettarci: noi continueremo a lavorare con l’esclusivo obiettivo di migliorare la nostra San Giovanni."