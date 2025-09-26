Pergine Valdarno, Asilo nido “La Casa di Alice”: la UILTuCS Toscana esprime forte preoccupazione

Arezzo, 26 settembre 2025 – "Nonostante i numerosi solleciti – dichiara Luigi Marciano, Responsabile UILTuCS Toscana per l’area di Arezzo – non abbiamo ancora certezze sui posti di lavori attualmente occupati dalla cooperativa.
La situazione è molto preoccupante: ci viene segnalato un clima di estrema paura da parte delle lavoratrici che a questo punto stanno ricercando soluzioni individuali, senza considerare che altre rischiano concretamente di perdere il posto di lavoro”.
Ancora più gravi le testimonianze raccolte da alcune associate che ci segnalano inviti espliciti alle dipendenti finalizzati a non rivolgersi alla UILTuCS ma indirizzandole invece verso altri sindacati con cui ci sarebbe più disponibilità ad interloquire.
“Un comportamento inaccettabile – sottolinea Marciano – che dimostra concretamente la qualità etica della cooperativa "La Casa di Alice" ma anche del Consorzio SIT. Ad aggravare ulteriormente la situazione è il colpevole silenzio dell'Amministrazione Comunale che, notevolmente informata sui problemi, ad oggi non ha ritenuto minimamente necessario intervenire in favore dei diritti delle lavoratrici occupate nell'asilo.
Si prospetta, infatti, una forte riduzione delle ore lavorative per il personale ausiliario, con conseguente sovraccarico per le restanti addette e un inevitabile peggioramento della qualità del servizio educativo rivolto ai bambini. Il Responsabile della UILTuCS Toscana - Area di Arezzo richiama quindi con forza l’Amministrazione Comunale ad assumere un ruolo attivo.
Le famiglie hanno diritto a conoscere la reale situazione, che è ben diversa da quella rappresentata fino ad ora. “Da questa gestione – conclude Marciano – ci aspettiamo di tutto, persino un possibile cambio societario. Non abbasseremo la guardia!”.