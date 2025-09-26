Gli eventi dei prossimi giorni in città e nelle frazioni

Arezzo, 26 settembre 2025 – A partire dal prossimo fine in città di Arezzo in alcune frazioni si svolgeranno eventi diversi che comporteranno alcune modifiche al traffico e alla sosta. Questo il dettaglio.

Sabato 27 settembre e nelle date di sabato 4 e sabato 11 ottobre nella zona di piazza Zucchi in occasione degli eventi previsti nell’ambito del Progetto PAZ! verrà istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ma ad eccezione dei veicoli muniti di apposito “PASS”, in via Archiano, nel tratto compreso tra via Arno e via Ticino, altezza civici 22 e 24, nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 08:00 del giorno 27 settembre alle ore 10:00 del giorno successivo; dalle ore 08:00 del giorno 04 ottobre alle ore 10:00 del giorno successivo; dalle ore 08:00 del giorno 11 ottobre alle ore 10:00 del giorno successivo.

Dalle ore 20:00 alle ore 24:00 dei giorni 27 settembre, 4 e 11 ottobre è istituito il divieto di transito dei veicoli in: via Arno, nel tratto compreso tra l'intersezione via Po/via Largo Tevere e via Archiano eccetto i veicoli che si muovono dalle aree di sosta; via Arno, nel tratto compreso tra via Veneto e via Archiano ad eccezione dei residenti, dei fruitori degli accessi laterali e degli utenti che si recano presso l'autorimessa di piazza Zucchi.

Domenica 28 settembre in occasione del mercatino dei ragazzi CALCIT organizzato a Patrignone dalle ore 06:00 alle ore 21:00, e comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga nel tratto di strada della frazione compreso tra la chiesa e il civico 1/R.

Nello stesso giorno ed orario, il tratto di viabilità interna compreso tra i civici 12 e 17 sarà disciplinato a doppio senso di circolazione veicolare.

Sempre domenica 28 settembre per lo svolgimento della "5° GARA PODISTICA CENTRO AREZZO - COOP.FI" limitatamente al tempo strettamente necessario per consentire il passaggio degli atleti, a partire dalle 9:30 sarà temporaneamente interrotta la circolazione veicolare dal “Centro*Arezzo Coop.Fi” di viale Amendola, a via del Gavardello, via del Tramarino, via Sette Ponti, sottopassaggio via Turati/via Sette Ponti, via Sette Ponti, Stradone di Villarada, viale S. Margherita, via B. Dovizi, via Mochi, via Liguria, via della Chimera, via Sicilia, via Bologna, via Perennio, via del Castro, sottopassaggio via Amendola, strada che riconduce al “Centro*Arezzo Coop.Fi” di viale Amendola.

Dalle ore 11:00 per le gare del settore giovanile, stessi divieti all'interno del parcheggio del Centro Commerciale (circuito di 200 metri delimitato). Lunedì 29 settembre in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, dalle ore 8 alle ore 13 saranno istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in piazza San Michele.

Nello stesso giorno ed orario sarà istituito il divieto di transito dei veicoli nel tratto di via Oberdan compreso tra corso Italia e via dell'Agania. Nei weekend 3-4-5 e 9-10-11-12 ottobre in occasione della Sagra della Polenta di Rigutino sarà istituito il senso unico di circolazione veicolare nella Strada Comunale della frazione che conduce a Lignano, dall'intersezione con la 71 fino all'altezza dell'incrocio con la strada per Rio Grosso, nei seguenti giorni ed orari: venerdì 3 e sabato 4 dalle 18:00 alle 24:00; domenica 5 ottobre in orario 19:00 - 24:00; giovedì 9 venerdì 10 e sabato 11 dalle 18:00 alle 24:00; domenica 12 in orario 17:00 - 24:00.

Domenica 5 ottobre nella frazione di Santa Firmina in occasione della festa della Madonna del Rosario dalle ore 6:30 alle ore 23:00 sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, nel tratto compreso tra i civici 74 e 72 e nel tratto compreso tra il civico n. 71 e la Strada Comunale per Gaville.