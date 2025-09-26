Protezione civile: ecco il corso alla Misericordia di Arezzo

Arezzo, 26 settembre 2025 – La Misericordia di Arezzo ricorda ancora una volta che è stato fissato a mercoledì 8 ottobre l’inizio di un nuovo Corso base di Protezione Civile rivolto a tutti.

Lo svolgimento del corso è di carattere teorico-pratico e gli incontri si terranno sia presso la sede della Confraternita in via Garibaldi, 143 – 52100 Arezzo; sia presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile in via Setteponti, nella fascia oraria serale 21:00-23:00, con frequenza bisettimanale, precisamente tutti i martedì e i giovedì.

La durata sarà di circa 1 mese in tutto, quindi terminerà intorno al 10 novembre 2025. Chiunque può iscriversi fino a domenica 5 ottobre p.v.: non ci sono requisiti d’accesso particolari – a parte la maggiore età – e ci si può iscrivere anche senza aver assunto alcun’altra qualifica da soccorritore o di protezione civile in precedenza.

Il corso prevede l’acquisizione di informazioni, capacità e competenze in materie quali per esempio: sicurezza e salute del soccorritore (autoprotezione); ruolo del volontario di Prot. Civ.; conoscenza e individuazione degli scenari di rischio; organizzazione operativa integrata nel sistema di Prot. Civ.; procedure di allertamento e intervento; rapporti con i corpi istituzionali (Vigili del Fuoco); normative; automezzi speciali, consapevolezza circa il proprio territorio zonale, conoscenza dei supporti radio ecc.

In definitiva, tutto quel che è utile sapere e saper fare per acquisire quella ideale condizione di “cittadinanza attiva” fondata sulla disponibilità a occuparsi degli altri in maniera competente, anche nel corso di calamità naturali o altri eventi avversi. Il corso infatti, anche per questo, è rivolto a tutti e gratuito, previa associazione alla Misericordia di Arezzo.

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione stessa ci si può rivolgere ai seguenti riferimenti di e-mail e telefono: [email protected] 348 1516194.