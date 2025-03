L’irretroattività della legge e la coppia gay

In uno Stato l’irretroattività della legge penale è il primo principio della legalità. Per essere puniti il fatto deve essere previsto come reato al tempo della sua commissione. Una coppia gay di Arezzo bloccata in California rischia la condanna dopo la nascita del figlio grazie a un percorso di gravidanza per altri. Le avvocate Filomena Gallo e Francesca Re dell’Associazione Luca Coscioni, chiariscono che la legge Varchi è entrata in vigore lo scorso 3 dicembre e quindi dopo il concepimento del bambino. "Le persone che hanno avviato una gravidanza per altri prima dell’entrata in vigore della legge non possono di certo abbandonare il bambino, magari per evitare una condanna: sarebbe una forma di istigazione a un reato ben peggiore di quello che si vorrebbe evitare" concludono Gallo e Re.