Lions, giornata di screening sanitari gratuiti

Arezzo, 20 aprile 2023 – Domenica 23 i Lions saranno in piazza per una giornata di screening sanitari gratuiti per l’iniziativa di Lions club Arezzo Mecenate, Lions club Arezzo Chimera e Leo Club Arezzo.

Quante volte lo diciamo? Ma poi quanto applichiamo questa consapevolezza al nostro agire quotidiano? Domenica 23 Aprile ad Arezzo ci occuperemo di prevenzione pediatrica, prevenzione cardiovascolare, prevenzione diabetologica, prevenzione ORL; e non ci dimentichiamo neppure degli amici animali: prevenzione veterinaria. La prevenzione è l'insieme delle azioni ed attività che mirano a ridurre la mortalità, la morbilità, promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo.

Esistono più livelli di prevenzione: Prevenzione primaria: è la forma classica e principale di prevenzione, focalizzata sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole. Prevenzione secondaria: si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia, permettendo così di intervenire precocemente sulla stessa, ma non evitando o riducendone la comparsa.

Lo strumento cardine è lo screening, che permette la precocità di intervento e aumenta le opportunità terapeutiche, migliorandone la progressione e riducendo gli effetti negativi. Prevenzione terziaria: relativa non tanto alla prevenzione della malattia in sé, quanto dei suoi esiti più complessi; la prevenzione in questo caso è quella delle complicanze, delle probabilità di recidive e della morte.

Noi ci occuperemo delle prime due fasi prevenzione pediatrica vedrà la possibilità per il cittadino di interagire con il personale sanitario attraverso schede o format di screening rivolti alla prevenzione e informazione generale valutando gli stili di vita e rischi ambientali.

Obiettivo comune è promuovere la salute del bambino collaborando con il nucleo familiare. saranno presenti: dottor Biadaioli Roberto (pediatra); dottoressa Poggesi Lucia (pediatra); dottoressa Cardilicchia Elisa (biologa nutrizionista); dottoressa Pagnini Patrizia (med ch odontoiatra) prevenzione cardiovascolare ipertensione arteriosa, diabete mellito, tabagismo, ipercolesterolemia, sono le principali condizioni predisponenti all’infarto miocardico o all’ictus.

Esistono delle scale che possono indicare il rischio individuale di andare incontro a tali malattie nei successivi 10 anni presente il dottor Roberto Cecchi (cardiologo) prevenzione diabetologica findrisk test- grazie a 8 semplici domande potete prevedere il rischio di ammalarvi di diabete di tipo 2 nei prossimi 10 anni.

Sfruttate questa oppurtunità. Fate il test e rimanete sani il più a lungo possibile! presente il dottor Mario Aimi (med interna ed endocrinologia) ed il dottor Alessandro Casini (radiologia) prevenzione orl i tumori del cavo orale sono rari (il 3% di tutti i tumori nei maschi e l’1% nelle femmine) e poco noti. Nell’ultimo anno 9.700 nuovi casi in Italia.

Con la diagnosi precoce sono guaribili fino al 100%. colpiscono più frequentemente gli anziani maschi; i forti fumatori, specie di pipa; più spesso chi abusa di alcol; le persone soggette a traumatismi ripetuti della superficie interna della bocca.

L’esposizione al sole favorisce i tumori del labbro. I tumori della cavità nasale e dei seni paranasali sono ancora più rari. Tra i fattori di rischio, l’inalazione di polveri derivanti dalla lavorazione del legno, della pelle, dei tessuti, della farina, oppure le polveri di nichel e cromo e altre ancora.

Non danno sintomi specifici, ma la diagnosi precoce è fondamentale perché quando in stato avanzato il trattamento chirurgico è invasivo e destruente. con noi il dottor Gian Piero Chiavini, otorinolaringoiatra prevenzione veterinaria inizia proprio nell’aprile 2023 l'iter parlamentare del disegno di legge "istituzione della giornata nazionale per la prevenzione veterinaria".

Come per gli esseri umani, la prevenzione è un aspetto fondamentale della salute e benessere degli animali domestici di qualsiasi specie: regolari visite di controllo dal veterinario sono indispensabili per la diagnosi precoce di malattie anche letali.

inoltre il veterinario controllerà ad esempio la presenza di parassiti, la salute dei denti e del cavo orale, la pulizia di occhi e orecchie. anche il padrone ha un proprio ruolo nella prevenzione per animali: con il dottor Paolo Omizzolo, veterinario, potrete parlare di palpazione settimanale, controllo del pelo; vaccinazioni; antiparassitari interni, e strumenti esterni come il collare antipulci per cani o lo shampoo per pulci e zecche.

Igiene e pulizia (bagni di cani e rettili, abitudini igieniche dei gatti; toelettatura, pulizia di occhi e orecchie, taglio delle unghie, la spazzolatura accomunano cani, gatti e roditori a pelo lungo). E l’igiene orale. Fondamentali l’alimentazione e l’esercizio fisico.

Infine ogni animale ha bisogno del proprio habitat ideale e dello spazio necessario per fare l’esercizio fisico di cui ha bisogno: che si tratti del terrario per l’iguana domestica o del numero di passeggiate giornaliere per un cane.