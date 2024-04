L’Intelligenza Artificiale secondo Magrini al Caffè Via Veneto

Si svolgerà domani dalle ore 18 in poi al Caffè Via Veneto la presentazione del libro di Daniele Magrini: "L’anno dell’Intelligenza Artificiale" (Primamedia editore). "Possono Chat Gpt e le altre applicazioni di intelligenza artificiale generativa essere addestrate con decenni di articoli di giornale firmati e frutto di un processo editoriale oneroso ed esclusivo?". È uno dei quesiti di fondo di cui si occupa Daniele Magrini (nella foto), giornalista attento alle relazioni tra media e cultura digitale.Coordinano la presentazione di domani venerdì 5 aprile al Caffè Via Veneto Laura Pugliesi del consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti e il capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli.

Al termine della presentazione sarà possibile partecipare all’Aaperilibro con cocktail, bollicine e prelibatezze preparate dal Caffè Via Veneto e nell’occasione acquistare il libro di Daniele Magrini "L’anno dell’Intelligenza Artificiale".