L’impresa di Guillichini. Mostra documentaria all’Archivio di Stato

Dalla terra ferma al mare aperto. L’avventurosa vita Giovanni Battista Guillichini è la mostra documentaria che, curata dalla direttrice Ilaria Marcelli, è visitabile fino al 31 dicembre presso l’Archivio di Stato di Arezzo. Nato nel 1746, il Guillichini fu scelto nel 1766 per diventare a Livorno allievo ufficiale della marina militare voluta da Pietro Leopoldo di Lorena. Nel 1784 si trasferì a Napoli insieme a Bartolomeo Forteguerri, suo caro amico, e restò al servizio del re di Napoli per ventotto anni, facendovi carriera e diventando governatore di Castellamare e poi di Messina. Fece ritorno in Arezzo nel 1812, dove morì nel 1825. Attraverso lettere scambiate con gli amici, tra cui anche Francesco Spanocchi Piccolomini, documenti e i diari di bordo, provenienti anche da archivi diversi, Livorno, Siena e Castello di Miramare, la mostra racconta uno spaccato di storia europea dando anche notizie di carattere antropologico. Oltre al resoconto giornaliero, nei diari di bordo emerge la personalità curiosa di Guillichini, che descrive ogni popolazione incontrata durante la navigazione, dagli usi, ai costumi, compreso le architetture religiose e civili.

Liletta Fornasari