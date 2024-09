Liguori è il nuovo docente di batteria in cattedra a ProximaMusic

Un nuovo docente di batteria per ProximaMusic. La scuola di musica aretina ha arricchito il proprio staff di insegnanti con l’avvio della collaborazione con Giovanni Paolo Liguori che, nell’anno didattico 2024-2025, avrà la responsabilità della classe di percussioni per tutti i livelli: dalle prime note alla preparazione professionistica. Questa novità permetterà a batteristi e ad aspiranti batteristi di ProximaMusic di vivere un percorso di formazione e di crescita artistica insieme a uno tra i più stimati e conosciuti interpreti di questo strumento, con una carriera ventennale dove ha maturato esperienze in Italia e all’estero. Liguori, diplomato al Conservatorio di Firenze, ha trovato la propria specializzazione nella musica moderna e nel genere jazz in virtù degli studi condotti tra i seminati di Siena Jazz e i workshop in alcuni dei maggiori festival internazionali. Una fortunata carriera concertistica in formazioni di cui è leader o turnista è stata poi affiancata dalla scelta di porre le proprie competenze anche al servizio dell’insegnamento, tenendo corsi in scuole e associazioni soprattutto della provincia di Firenze. All’interno di ProximaMusic, Liguori raccoglierà il testimone del maestro Lorenzo Nocentini e condurrà corsi per tutte le età con programmi personalizzati a seconda del livello degli allievi e delle loro aspirazioni artistiche, passando da una dimensione ludica per i bambini dai cinque anni fino al perfezionamento per gli adulti. "La batteria - ricorda Liguori, - è uno strumento dove l’immediatezza e l’istintività si uniscono alla necessaria preparazione dei rudimenti e della tecnica. Questo strumento, inoltre, porta numerosi benefici a livello motorio e cerebrale perché sviluppa coordinazione, concentrazione, ragionamento e memoria, scarica la tensione, aiuta a esprimere le emozioni e stimola a un superamento dei propri limiti". Un’occasione per conoscere Liguori e vivere una lezione di prova sarà negli open day in programma fino al 28 settembre.