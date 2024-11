Libri in vetrina. Parata di big al Book Festival

Il conto alla rovescia è cominciato. Da domani al 5 dicembre torna il Foiano Book Festival a Foiano della Chiana nella sua sesta edizione. A 700 anni dalla morte di Marco Polo, l’evento torna con un programma che, ispirato al "Milione", invita il pubblico a un’esperienza di esplorazione geografica, intellettuale ed emotiva. Ospiti di questa edizione Don Ciotti, che aprirà il festival, l’attore Stefano Fresi, Aurelio Ponzoni di "Cochi e Renato", il giornalista Giovanni Floris, il cantante degli Ex-Otago Maurizio Carucci, Lercio, e tanti autori di rilievo nazionale come Stefano Nazzi, Romana Petri, Sandro Veronesi, Valentina d’Urbano, Enrico Brizzi, Beatrice Salvioni, Emanuele Aldrovandi, Gabriella Genisi e tanti altri autrici e autori. A chiusura del Festival il suggestivo concerto di Sergio Cammariere nella Chiesa della Collegiata. Non mancano gli eventi per i ragazzi delle suole con il "Book Festival scuola", con ospiti che racconteranno le proprie esperienza di vita da Federico ed Oreste De Rosa a Andrea Maggi. Per i più piccoli, ogni domenica si terranno incontri con laboratori, giochi e letture animate legati al tema del viaggio. Il Foiano Book Festival è promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il patrocinio della Regione Toscana, con la coproduzione di Officine della Cultura. Obiettivo favorire l’incontro con autori di livello nazionale, emergenti e indipendenti grazie a presentazione di libri, incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli, mostre con protagonista principale il libro. L’apertura del Festival avverrà con un evento speciale domani alle 18 alla Collegiata dei Santi Martino e Leonardo, dove sarà ospite don Luigi Ciotti, che dialogherà con il giornalista Saverio Tommasi sui temi della solidarietà e dell’umanità ferita da guerre e violenza. Nelle sale della Galleria Furio del Furia e della Carbonaia, troveremo, tra gli ospiti Cochi Ponzoni, che insieme a Paolo Crespivenerdì alle 21 ripercorrerà la sua straordinaria carriera, attori affermati come Stefano Fresi, Sandro Veronesi e i premiati ‘Campiello’ Enrico Brizzi e Carmen Pellegrino. Il Festival offrirà spazio anche Marco Vichi, Giovanni Floris, al podcaster Stefano Nazzi.

Angela Baldi