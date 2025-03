Libri in Vetrina nel centro storico. A Bibbiena il festival si diffonde: "Autori e lettori insieme nei negozi"

Al Festival e non solo: a Bibbiena i libri sono anche "in vetrina". L’Associazione Commercianti Centro Storico ha infatti aderito con grande entusiasmo al progetto proposto dall’amministrazione per vivere ogni giorno la manifestazione e per creare un senso di appartenenza all’interno dei casentinesi, sempre più affezionati a quest’ eventi culturale. Hanno aderito all’iniziativa 18 negozi del centro storico che, dall’inizio della kermesse, ospitano in allestimenti bellissimi, i libri degli autori che vi partecipano e che hanno gradito moltissimo questo percorso diffuso delle loro opere.

"I commercianti hanno creato con questi libri delle bellissime vetrine a tema. Ma non solo - spiega l’assessora alal Cultura Francesca Nazzini - I vari negozi stanno ospitando alcuni autori per un caffè, una foto, uno scambio di battute sui libri e sul programma del festival. Vedere Luigi Garlando in uno dei negozi aderenti a leggere la sua Gazzetta dello Sport, credo sia l’immagine più bella e iconica di questo percorso che, nel suo piccolo, ci sta dando molte soddisfazioni e crea un legame importante tra chi vive il centro storico, chi ci passa, chi acquista con la manifestazione stessa". Nelle varie vetrine, che ogni commerciante ha reso uniche con idee e proposte diverse, sono stati portati circa 100 libri, i titoli più interessanti e quelli che hanno emozionato milioni di lettori in Italia e nel mondo. Gli autori vanno da Baccalario a Garlando, lo stesso Vinicio Marchioni, il fortunatissimo romanzo dell’anno di Roberta Recchia, ma anche Mozzillo e Panizza e tanti altri.

"Credo e crediamo che questo sia il modo giusto di portare un contributo di valore a ogni manifestazione che si svolge nel nostro territorio - commenta Francesco Vignoli Presidente dell’Associazione – Partecipare significa rendersi disponibili a creare anche uno spazio emotivo, oltre che fisico, in cui cittadini e visitatori si possano ritrovare".

Bibbiena, intanto, si prepara alle prossime presentazioni: dopo l’attesissima di ieri nella Sala delle Bandiere con Roberta Recchia, questa sera alle 21 è la volta di Alessandro Q Ferrari e i suoi famosi romanzi sul coraggio di essere se stessi, mentre domani all astessa ora toccherà a Marco Erba con "Il male che hai dentro" al Cifa.