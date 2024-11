Libri in regalo alle scuole: "Aiutateci a crescere"

Centinaia di volumi per i bambini sono stati appena consegnati alle scuole materne di Camucia di Cortona e Pozzo della Chiana a Foiano. L’iniziativa è stata curata dal Valdichiana Village grazie al progetto "Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!", promossa dalle Librerie Giunti al Punto. Per il 15° anno consecutivo, tutte le 260 librerie Giunti si sono dedicate, durante il mese di agosto, ad una raccolta di libri a favore degli istituti delle scuole d’infanzia, alle scuole primarie e ai reparti pediatrici degli ospedali. Un’iniziativa che si è conferma anche per il territorio. "In 15 anni, grazie all’iniziativa nazionale – spiegano infatti da Giunti - siamo riusciti a raccogliere e donare oltre 2,5 milioni di preziosi volumi che hanno arricchito scuole, biblioteche e pediatrie in tutta Italia". È stato il center manager Riccardo Lucchetti, accompagnato dall’assessore Silvia Spensierati per il Comune di Cortona, dal vicesindaco di Foiano della Chiana Gabriele Corei e con responsabili della libreria Giunti al Punto a portare i volumi a destinazione. Sono stati accolti dai dirigenti scolastici, dalle insegnanti e da decine di bambini. Oggi i libri andranno ad arricchire le biblioteche di due istituti scolastici del territorio. Quelle della Scuola materna Domenico Bernabei di Camucia, nel comune di Cortona e della Scuola dell’infanzia Santa Teresa di Lisieux di Pozzo della Chiana, nel comune di Foiano. Un ringraziamento all’iniziativa del Village e delle librerie Giunti è stato espresso dall’assessore Spensierati, che ha rimarcato "la sensibilità del Comune di Cortona verso la lettura attraverso l’adesione a numerosi progetti durante l’anno" e dal Vicesindaco Corei, il quale ha ricordato come questa donazione giunga significativamente "a ridosso di ‘Foiano Book Festival’, che inizia la prossima settimana". "E’ nostra intenzione – ha anticipato Lucchetti – proseguire con questo genere di donazioni. Stiamo organizzando un’iniziativa simile, sempre in stretta collaborazione con Giunti, in favore del reparto pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. Regalare libri è un gesto al tempo stesso simbolico e di grande concretezza significa avere a cuore le giovani generazioni e sostenere la loro preparazione e la capacità di costruire la loro creatività".

La.Lu.