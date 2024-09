"L’ho conosciuto ad Arezzo, un uomo d’onore"

"Nell’esprimere il cordoglio alla famiglia e alla comunità politica di Maurizio d’Ettore, voglio ricordarlo non solo per il suo impegno politico, per la sua attività da giurista o accademica e per il ruolo di garante dei detenuti, ma attraverso ricordo personale di un uomo d’onore". Lo ha detto la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo ieri nell’aula del parlamentoa in occasione della cerimonia di commemorazione di D’Ettore. La parlamentare aretina ripercorre le tappe del rapporto con l’esponente di Fratelli d’Italia (nella foto).

"Ci siamo conosciuti tanti anni fa in provincia d’Arezzo e ci siamo ritrovati nell’Aula della Camera, condividendo alcune battaglie e non condividendone molte altre, confrontandoci in modo anche aspro ma sempre con grande rispetto".

Boschi si sofferma in particolare su un episodio. "Il ricordo, che per me è la cifra di chi era Maurizio d’Ettore, è legato a un momento particolarmente complicato della mia esperienza politica, personale e familiare qualche anno fa quando sulla vicenda di banca etruria, prima della campagna elettorale per le politiche del 2018, subivo grandi attacchi parte anche della sua parte politica e Maurizio mi disse: ’a prescindere dalle posizioni politiche io non dirò mai una parola, mai un attacco personale su di te o su tuo padre, perché vi conosco e so che famiglia siete, per me rapporti personali vengono prima dei calcoli politici’. Un uomo che metteva al primo posto i rapporti umani, merce rara in un mondo complicato e a volte spietato come quello della politica. Ci mancherà".