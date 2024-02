Lezioni di musica internazionale

Lezioni concerto con l’orchestra multietnica di Arezzo all’istituto Montalcini di Lucignano. Gli incontri si sono svolti martedì e mercoledì in Sala Marini, nel corso di 4 repliche rivolte a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole medie di Marciano e Lucignano: sono state una vera e propria "lezione" sul mondo. I ragazzi hanno potuto conoscere strumenti provenienti da altri paesi come il liuto arabo, il bouzouki, la darbouka, il salterio, insieme a quelli più tradizionali, come il flauto, il violino e il clarinetto; e anche hanno potuto cantare in arabo, sabir (una lingua meticcia parlata nel mediterraneo) e bengalese. In questo modo hanno conosciuto le storie di Emad, Paola, Mariel, hanno cantato una ninna nanna africana. Per l’occasione hanno suonato nell’orchestra anche la professoressa Carolina Marchetti e il preside Cristiano Rossi.