L’evento al parco Pertini. Va in scena Agri Young. Cibo, musica e dibattiti

È la notte gialla targata Coldiretti. Agri Young, la festa dell’agricoltura giovane, si prepara ad una lunga giornata che avrà inizio alle 15:30 al Parco Pertini tra incontri, dibattiti, musica e poi, non potevano mancare, prodotti contadini a chilometri zero. La dodicesima edizione di Agriyoung – La notte gialla, la giornata di Coldiretti Giovani Impresa Arezzo, proseguirà alle 16 con un momento di dibattito e di confronto dal titolo "Radici per il futuro" durante il quale ospiti nazionali e giovani agricoltori protagonisti assoluti dell’agricoltura di oggi si confronteranno sul futuro dell’agricoltura apportando testimonianze personali e nuovi spunti di riflessione.

Alle 18 nello Spazio Menchetti: open day "Dall’idea all’impresa" dedicato alla nuova guida di Coldiretti Giovani Impresa per l’avvio e lo sviluppo dell’azienda agricola. Il Comitato Giovani Impresa sarà a disposizione di tutti i giovani presenti per spiegare la guida e dare tutte le informazioni in merito. È previsto un agri-aperitivo accompagnato da dj set. Dopo una prima parte dedicata più agli incontri per gli addetti ai lavori o agli interessati, Agri Youngproseguirà alle 19:30 con una cena street food con i Cuochi Contadini di Campagna Amica e le specialità Menchetti.

G.P.