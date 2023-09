L’estate dei ragazzi speciali. È una squadra vincente

di Laura Lucente

L’estate dei ragazzi speciali ha dato i suoi frutti. Oltre 2 mesi e mezzo di attività per giovani dai 15 ai 20 anni con problematiche legate allo spettro autistico rese possibile da un lavoro di squadra importante. È stato quello messo in campo grazie al contributo economico generato da "Authentic Smile" (il congresso di odontoiatri dello scorso 15 aprile in favore dei giovani pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico) di cui è anima il dottor Andrea Fabianelli, a cui si sono unite le forze del Comune , con la collaborazione della società cooperativa sociale Polis. Attività agricole, escursioni e giornate a contatto con gli animali, letture in biblioteca, atelier espressivi, attività condivise con gli ospiti della Rsa di Camucia, esperienze in cucina e nuoto, preparazione dei pacchi alimentari per famiglie in difficoltà. Sono alcune delle esperienze che hanno caratterizzato i centri estivi dedicati ai ragazzi speciali a che si è conclusa da pochi giorni. L’obiettivo di "Summerlab" era proprio quello di esplorare e implementare autonomie e competenze personali e sociali. "Siamo entusiasti della riuscita del progetto", conferma Andrea Fabianelli, odontoiatra cortonese organizzatore di ‘Authentic Smile’. "Per le famiglie di questi ragazzi con spettro autistico si è tradotta davvero in un aiuto concreto. Sono stati un arricchimento per i ragazzi che hanno potuto fare esperienze diverse e stimolanti. E lo è stato per gli stessi genitori a cui è stato permesso di tirare il fiato sapendo di poter contare, anche in un periodo estivo normalmente scarno di aiuti specifici, su un percorso a misura delle esigenze speciali dei propri figli".

La programmazione delle attività svolte si è basata su quanto già sperimentato nel "Laboratorio delle Autonomie", dove i ragazzi, adeguatamente sostenuti da educatori con specifica formazione, esprimono competenze che necessitano di essere valorizzate. "Voglio rimarcare l’apprezzamento per la scelta degli organizzatori del congresso ‘Authentic Smile’ che hanno realizzato un’operazione che coniuga la divulgazione scientifica con un’attività concreta e solidale", ha sottolineato anche il sindaco Luciano Meoni.

"Il progetto estivo – ha ricordato Chiara Tribbioli, coordinatrice del progetto per la cooperativa Polis – ha rinsaldato i legami con numerose realtà del territorio ed aperto nuove collaborazioni, grazie alle quali i ragazzi potranno cimentarsi in esperienze ancora più significative e sfidanti. Approfondendo la conoscenza degli interessi e competenze dei ragazzi, l’obiettivo è individuare il contributo che ciascuno di loro potrà apportare alla vita della comunità di riferimento".

Un’iniziativa che, nelle intenzioni degli organizzatori, non vuole essere un unicum. "Ringraziamo gli operatori e speriamo di poter ripetere questa attività anche la prossima estate. Noi siamo disponibili a portare il nostro contributo. Intanto abbiamo in programma il 5 aprile 2025 (l’evento è biennale) con un altro congresso per riproporre questa opportunità che ha dato dei frutti così importanti".