L’eredità di Roberto Assagioli negli incontri di Arezzo Psicosintesi

Riparte il calendario di attività di Arezzo Psicosintesi, l’associazione che porta avanti l’eredità di Roberto Assagioli, psichiatra e fondatore della psicosintesi, un approccio che integra psicologia, spiritualità e umanesimo. Assagioli trascorse gli ultimi anni della sua vita a Villa La Nussa di Capolona, ospitando studenti provenienti da tutto il mondo e personaggi illustri come Carl Jung. Il tradizionale ciclo di conferenze avrà quest’anno appuntamenti mensili, fino a maggio, con tematiche profonde come l’inconscio, la speranza, il potere dei miti e dei simboli in relazione con la Psicosintesi.

Prossimi incontri con Andrea Bocconi “Viaggiare dentro, viaggiare fuori, il 21 febbraio, Paola Butali “Attraversare l’infinito. I tagli di Fontana e la Psicosintesi, il 28 marzo, Claudio Luminati “Mai senza mente, mai senza cuore?”, il 24 aprile e Piero Ferrucci “Relazioni tossiche, relazioni benefiche”, il 16 maggio. Le conferenze sono ad accesso libero e rivolte a tutti, si svolgeranno in modalità online dalle ore 21.

Ogni mercoledì alle 19:30, nei locali della Fondazione Arezzo Comunità in Via Pellicceria, sarà attivo inoltre un Laboratorio di Psicosintesi, uno spazio aperto per esplorare i temi della vita interiore, condotto da Gianni Bruschi, dai docenti di Arezzo Psicosintesi e docenti esterni. Gli incontri sono gratuiti con tessera associativa.

Per chi desidera una formazione più approfondita, l’associazione propone il percorso formativo annuale “Imparare a conoscersi” con 12 incontri online, ideato per coloro che vogliono esplorare il proprio potenziale interiore. Il percorso è guidato da Carla Fani, Francesca Barbagli, Marco Montanari e Gianni Bruschi. Inoltre, gli stessi docenti propongono un altro percorso dal titolo “Il modello ideale”, un viaggio introspettivo attraverso modelli di vita inadeguati, in programma ogni lunedì alle 21 online per 9 incontri. Per iscrizioni a entrambi i percorsi, contattare la segreteria di Arezzo Psicosintesi.