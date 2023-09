L’era dei garage low cost. Servono 13mila euro per un box in centro

Può essere un problema quello di dover "circumnavigare" più volte la propria abitazione prima di trovare un posto in cui lasciare la propria auto. Chi abita nel centro storico lo sa - suo malgrado - specie se non si ha un garage a disposizione. Nel centro di Arezzo, secondo una ricerca di Tecnocasa, per comprare un box auto occorrono in media circa 13 mila euro contro i 10mila che occorrono a Saione. E per un posto auto, cioè uno spazio esterno dentro l’area condominiale? Ne servono molti di meno, bastano 5mila euro che si abiti in centro o in periferia di Arezzo. I prezzi ovviamente sono una media e anche una stima che tuttavia ci mostrano un valore per metro quadro ben al di sotto rispetto quello di altre province della Regione. Per citare la più cara di tutti, a Firenze occorrono 100mila euro per acquistare un garage nel centro storico, un po’ quanto serve per un bilocale qui, ad Arezzo. Certo, se poi ci si allontana da Palazzo Vecchio le cifre calano, ma rimangono sempre tra i 75mila euro e i 20mila. Prezzi simili a quelli Aretini sono quelli che ci sono, almeno per il centro storico, a Prato (15mila euro), Pistoia (18mila euro), Livorno (18mila euro) e Pisa ( tra i 15mila e i 20mila): ma ecco, come per le abitazioni, anche i garage low cost della Toscana sono qui. Anche perché alla fine il mercato dei garage non è così dinamico come invece è quello delle case: e come insegna l’economia meno domanda, meno alti saranno i prezzi.

Ci spiega Carlo Barbagli, agente immobiliare e presidente di Fimaa Toscana, l’associazione satellite di confcommercio che si occupa di intermediari, "la domanda su box auto e posti auto è abbastanza contenuta qui in provincia, certo magari chi abita in centro storico è più attento a questa possibilità ma solitamente il garage viene venduto insieme alle abitazioni, non spaiato". E infatti dando un’occhiata sulle piattaforme son ben pochi i garage in vendita anche se questi arrivano a costare anche molti migliaia di euro in più rispetto la cifra riportata da Tecnocasa, anche perché questa si riferisce a immobili di 15 metri quadrati. "Nella mia esperienza posso dire che solitamente occorrono 20-30mila euro per acquistare un garage, a seconda della metratura e della zona - ci spiega Barbagli - la regola generale è che il prezzo al metro quadrato sia circa la metà di quello della relativa abitazione". Fatto sta che i garage possono essere venduti autonomamente dal resto della casa: hanno infatti una propria planimetria e una loro rendita catastale a sé stante.