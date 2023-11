L’equilibrio fra grandi opere e natura

La sfida dell’uomo alla natura che si sta ribellando è un muro di cemento armato sollevato sulla potenza di un fiume. Le dighe sono uno sbarramento che cambia il corso delle acque, riscrive la morfologia del territorio e trasforma una risorsa naturale in un bene prezioso per lo sviluppo. Ma possono anche proteggere la nostra provincia da eventi come quelli che hanno sconvolto Firenze e la Toscana settentrionale. L’eccellenza delle dighe, che anche Confindustria torna a chiedere, sta soprattutto nella loro capacità di creare elettricità pulita, abbondante ed economica perché nasce da una fonte rinnovabile come l’acqua. Un enorme impatto energetico e un basso impatto ambientale: equilibrio prezioso a cui non rinunciare.