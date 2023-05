Le strade della vallata senza pace Operaio morto, ora l’amico sta meglio Un altro incidente sulla statale 71

di Luca Amodio

Ancora un incidente sulla Sr 71. Moto contro auto. Arriva Pegaso, nessun grave ferito. E’ successo domenica sera a Castiglion Fiorentino sulle cui strade, nella mattina di ieri l’altro, ha perso la vita Gheorghe Lucian dopo che l’auto su cui viaggiava ha perso il controllo e si è scontrata contro un muro. Attimi di paura anche nella notte, lungo la regionale 71, davanti alla stazione locale dei carabinieri, nei pressi dell’incrocio che conduce verso la zona industriale e la linea ferroviaria. La dinamica dell’impatto è ancora da ricostruire nei dettagli, anche se dalla posizione dei veicoli sulla carreggiata sembrerebbe che la moto abbia tamponato l’auto. Ma al momento rimane un’ipotesi, saranno i carabinieri della Compagnia di Cortona ad accertare quanto successo. Presenti, i militari, sul luogo del sinistro con due pattuglie. Quel che è certo è che entrambi i veicoli coinvolti stavano viaggiando in direzione Arezzo. L’impatto è stato violento come ha testimoniato anche la moto, su cui viaggiava il giovane 24enne, gravemente danneggiata a seguito del colpo. Per fortuna, le conseguenze non sembrerebbero gravi. Il ragazzo dopo le prime cure sul posto da parte della Misericordia di Castiglion Fiorentino è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso in direzione Siena dove è arrivato alle Scotte in codice giallo. Più lievi le ferite per la donna a bordo dell’auto, trasferita dai mezzi del 118 all’ospedale della Fratta in codice verde. Durante le attività di soccorso la principale arteria della provincia è rimasta chiusa al traffico nel tratto coinvolto, costringendo i tanti veicoli in giro ad utilizzare le strade secondarie per spostarsi in direzione Arezzo o Cortona. Solo dopo mezz’ora il traffico è stato gradualmente riaperto anche se le operazioni di ripulitura sono proseguite fino all’una di notte. Come detto, si è trattato del secondo incidente della domenica, a poche ore da quello ben più grave che è costato la vita ad un giovane operaio rumeno di 34 anni che abitava a Camucia. Lucian si trovava nel lato passeggeri del pick up che alle 6 di mattina si è scontrato violentemente contro il muro del cavalcavia lungo la sp 27. L’impatto è stato violentissimo: non c’è stato nulla da fare per lui. L’amico a bordo dell’auto, 36 anni, è stato trasportato a Siena in codice rosso. Sembrerebbe fuori pericolo di vita.