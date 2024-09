Le stimmate portano il gemellaggio. Assisi e Chiusi della Verna insieme nell’esempio di San Francesco

Il giorno delle Stimmate di San Francesco vissuto all’insegna dei dettami del poverello d’Assisi: l’amore verso Dio e verso il creato, la fratellanza tra gli uomini, l’umiltà, la povertà e la convinzione che tutti insieme, anche con poco, si possono raggiungere importanti obiettivi. E la giornata di ieri alla Verna ne è stata la testimonianza. La piccola comunità dei frati francescani, aiutati da tanti altri fratelli, è riuscita a richiamare sul monte sacro della Verna una vera e propria moltitudine di persone. Tanti fedeli e pellegrini, ma anche sindaci e governatori, tutti presi dalla spiritualità del luogo e pronti a far sì che il santuario e tutte le bellezze che lo circondano siano protetti, sostenuti e promossi in tutto il mondo.

L’ottavo centenario delle Stimmate di san Francesco è cominciato alla vigilia con la processione dei giovani e con la presenza del vescovo Andrea Migliavacca. Un cammino simbolico per entrare in contatto con gli insegnamenti e la testimonianza di Francesco che parla sempre dell’amore di Dio per gli uomini. E poi per capire il grande valore che anche oggi possono avere le Stimmate. I giovani, ha sottolineato Migliavacca, devono saper riconoscere le ferite, quelle personali, ma anche quelle dell’umanità come la guerra. E sanarle con l’amore. Ieri poi le celebrazioni sono partite dalla mattina e si sono protratte fino al pomeriggio con presenza di tanti religiosi, tutti i vescovi della Toscana, ma anche di tanti politici: sindaci delle città vicine e anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

In questa occasione è stato siglato anche il gemellaggio tra il Comune di Chiusi della Verna e quello di Assisi, un patto nel nome di san Francesco, ma anche per cercare di unire le forze per promuovere sempre di più il turismo religioso, che pur quest’anno con l’anniversario delle Stimmate ha avuto una bella impennata.

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha voluto poi tenere la giunta programmatica nella sala consiliare di Chiusi. Un atto simbolico per sottolineare l’importanza dei rapporti che ci sono sempre stati tra Firenze e La Verna. Tra i momenti più toccanti della giornata la messa mattutina nella cappella delle stimmate e poi la messa solenne presieduta da fra’ Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori. Nel pomeriggio la processione verso la cappella delle stimmate e la benedizione dal piazzale del Quadrante con la reliquia del sangue di San Francesco.