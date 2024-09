Le stelle del giornalismo. La premiazione a Foiano nel ricordo dei cronisti. Sbardellati e Nottolini

I giornalisti Rai Luisella Costamagna e Antonino Monteleone, i colleghi sportivi Alessia Tarquinio e Guido Vaciago, insieme ad Agnese Pini direttrice responsabile di Qn Nazione, Resto del Carlino e Giorno, Francesco Cancellato direttore responsabile di Fanpage.it. Spazio anche a colleghi giornalisti locali con il savinese Claudio Zeni esperto di enogastronomia e la giornalista del Corriere di Arezzo Francesca Muzzi.

È un parterre d’eccezione quello proposto quest’anno dal premio giornalistico nazionale Sbardellati-Nottolini promosso dal Comune della Valdichiana, con il patrocinio di Ordine dei Giornalisti della Toscana, Corecom e Regione Toscana.

L’appuntamento è in programma sabato 21 settembre a Foiano della Chiana. Ieri mattina il riconoscimento è stato presentato in Regione alla presenza del presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, dei consiglieri regionali Lucia De Robertis, Vincenzo Ceccarelli e Marco Casucci, del sindaco di Foiano Jacopo Franci, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini e del presidente del Corecom Toscana Marco Meacci.

"Ogni volta che un premio viene dedicato a chi fa informazione libera – ha commentato Antonio Mazzeo – diventa un esempio anche per le nuove generazioni, perché è importante svolgere questa professione in modo corretto. Un modo trasparente di fare informazione diventa uno strumento di crescita culturale. C’è bisogno, nel nostro paese, di buona politica e buona informazione e si deve sottolineare, anche con premi come questo, che chi svolge il suo lavoro in modo libero fa un servizio all’intera comunità".

Il riconoscimento è curato dai giornalisti Guido Albucci e Andrea Laurenzi ed è intitolato ai cronisti foianesi Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini che hanno dedicato la loro vita alla professione con abnegazione e passione. "Vorrei ringraziare tutte le istituzioni che ci sostengono in questa importante iniziativa – ha detto il sindaco Jacopo Franci – e che sta assumendo un rilievo sempre più nazionale. Inoltre è importante ricordare i due giornalisti locali cui è intitolato il premio, che hanno sempre descritto la nostra realtà in modo efficace e corretto".