Le sere d’estate di giovedì Torna il brand di successo

di Luca Amodio

Tutto pronto, sta per partire l’estate anche a Lucignano. Si chiamano "Di giovedì sere d’estate" e sono i 7 weekend, anzi i 7 giovedì, che animeranno il borgo nelle prossime settimane. Si inizia giovedì 13 luglio, e poi avanti fino alla fine del mese successivo, con la data conclusiva il 24 agosto. Per il taglio del nastro, oltre alla cerimonia dell’apertura del portone del borgo, con la partecipazione del gruppo storico e sbandieratori di Lucignano, in programma anche lo spettacolo medievale "Notte di fuoco". "Si ripropone il brand dei ‘Di Giovedì’ ormai questa è la nostra estate, siamo cresciuti e adesso, oltre a riproporre alcune serate, ne aggiungeremo anche altre nuove", spiega il sindaco Roberta Casini. "Nel cartellone entra anche ‘Lucignano Music Festival’ – dichiara la direttrice artistica Irene Abrigo – con ‘Affari di famiglia’ proponiamo 5 appuntamenti con concerti di musica da camera, il cui repertorio spazia tra ‘800, ‘900 e musica contemporanea. Sabato 22 aggiungiamo una performance di jazz". Tra le conferme ci sarà anche il ‘Secret garden pic nic’, con importanti novità, a partire dalla location, che si trasferirà in Piazza del Tribunale allestita ad hoc ad autentico giardino a cielo aperto.

"La prenotazione è obbligatoria: ai partecipanti verrà fornito il cestino ‘Di giovedì garden pic nic’ con eccellenze del territorio, restaurant e mixology drink, per un appuntamento che si annuncia, ancora una volta, evocativo momento di socializzazione sotto il cielo di Lucignano", dichiara l’assessore al turismo Stefano Cresti. Tra le vecchie conoscenze c’è anche la "Piazza dei desideri", il banchetto in piazza del tribunale sotto il cielo stellato della notte di San Lorenzo che ormai da qualche anno è appuntamento fisso per i palati fini della Vallata e non, curiosi dalle prelibatezze servite da un ampio parterre di chef, anche stellati. "Una cena di gala attesa e richiesta dai cittadini e dai turisti: Lucignano sarà il salotto buono della Valdichiana con una fantastica mise en place, musica, per vivere la cena dell’estate cucinata dai grandi nomi della cucina italiana e straniera", dice Vittorio Camorri di Terretrusche events, organizzatore della serata.