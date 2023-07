Le serate di Castelsecc Il teatro a San Cornelio

Quattro serate targate Libera Accademia del Teatro nel sito archeologico di Castelsecco. Due spettacoli, un laboratorio e una performance interattiva saranno proposti dalla storica scuola cittadina tra oggi e sabato 8 luglio all’interno del festival estivo "Le serate di Castelsecco", in un rinnovato connubio tra arte teatrale e suggestioni storiche e paesaggistiche del colle di San Cornelio. Primo appuntamento stasera alle 19.15, Uberto Kovacevich proporrà lo spettacolo "Le poesie di Alberto Severi" dove, gli spettatori verranno accompagnati in un viaggio per conoscere l’opera dello scrittore e poeta dialettale aretino che deve la propria notorietà soprattutto alla scrittura dei versi dell’inno della Giostra del Saracino. Alle 21.15 di venerdì 7 luglio "Il Rito e il Teatro" farà vivere un’esperienza al lume di luna e candele a cura di Amina Kovacevich e Francesca Barbagli. La serata sarà scandita da una performance interattiva dedicata all’ascolto e alla scoperta dei testi di autori del teatro classico, valorizzando il più importante sacrario dell’Etruria posto proprio nell’area di Castelsecco come luogo dove la preghiera veniva seguita dalle rappresentazioni teatrali dedicate alle divinità. L’appuntamento rappresenterà la conclusione e la condivisione dell’omonimo laboratorio "Il Rito e il Teatro" che, in calendario dalle 18.30 di giovedì 6 luglio, accompagnerà i partecipanti a vivere il legame tra drammaturgia, spiritualità e ritualità. Sabato 8 luglio, in attesa del tramonto del sole alle 19.15, spettacolo con protagonisti gli allievi-attori dei corsi della Libera Accademia che metteranno in scena "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare, regia di Amina Kovacevich.