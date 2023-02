LE SEGNALAZIONI

1 In una sola giornata, quella dedicata a "M’illumino di meno 2022" lanciata da Radio 2, l’Asl Toscana Sud Est riuscì a ottenere un risparmio economico di 15 mila euro grazie a tutte le migliori "best practice" messe in campo nonché alle particolari impiantistiche adottate. Nel corso del 2022 la direzione aziendale ha deciso di rendere "strutturali" le azioni promosse durante l’edizione di "M’illumino di meno 2022", ottenendo così una riduzione dei consumi di energia nel 2022 pari a -19% rispetto al precedente anno 2021, con un risparmio economico pari a 4 milioni di euro. Risultati che si sommano a quelli già ottenuti negli anni scorsi e che hanno già comportato una riduzione di consumi e di emissioni in atmosfera, che equivale ad aver evitato i consumi di 15.784 cittadini, con una riduzione del fabbisogno di energia del 16%.