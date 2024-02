Le richieste degli agricoltori a Bruxelles. Le priorità delle associazioni di categoria

Ieri le istanze del mondo agricolo aretino, sono arrivate a Bruxelles. Nel quartiere delle istituzioni europee si è tenuta l’assemblea nazionale di Confagricoltura a cui hanno preso parte i rappresentanti aretini, il presidente Carlo Bartolini Baldelli e il direttore Gianluca Ghini (nella foto). Oltre al ministro italiano, il presidente nazionale Massimo Giansanti ha avuto modo di incontrare il commissario all’Agricoltura Ue Janusz Wojciechowsk, al quale sono state espresse le richieste del mondo agricolo. All’assemblea di Confagricoltura sono intervenuti da remoto anche la premier, Giorgia Meloni, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Oltre alla sicurezza alimentare - spiegano il presidente Carlo Bartolini Baldelli e il direttore Gianluca Ghini. - il settore primario garantisce occupazione nelle aree interne, gestione del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico oltre che gestione e manutenzione del paesaggio rurale".

E intanto centinaia di trattori, circa 900 secondo le stime della polizia, stavano paralizzando Bruxelles, prendendolo di mira per la seconda volta in un mese. In piazza anche Coldiretti Toscana. "Stop alla burocrazia e all’aumento dei costi che danneggiano gli agricoltori italiani, incrementare gli aiuti alle aziende per contrastare la crisi e l’aumento dei tassi di interesse, garantire una moratoria sui debiti, rafforzare la direttiva europea contro le pratiche sleali e cancellare definitivamente l’obbligo dei terreni incolti". Sono solo alcune delle proposte del piano presentato dalla Coldiretti in occasione della manifestazione.