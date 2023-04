Le regole per guidare senza problemi

Ci sono regole chiare per viaggiare senza problemi, portandosi dietro sempre una dose massiccia di prudenza. Per i monopattini elettrici la velocità massima è di 20 chilometri orari. Non possono avere posti a sedere, devono montare un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore 0,50 kilowatt e avere il marchio CE. Se acquistati dopo il 30 settembre 2022 devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Il monopattino elettrico non puà viaggiare sui marciapiedi e se il "pilota" ha meno di 18 anni deve indossare il casco.