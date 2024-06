Le prospettive del mercato immobiliare. Vertice tra agenti di settore e assessori

AREZZO

Nuove prospettive, sviluppi per l’edilizia e il mercato immobiliare della città. Sarà questo il tema centrale di "Edilizia e mercato immobiliare ad Arezzo: presente e futuro", l’evento targato Fimaa-Confcommercio Firenze-Arezzo in programma lunedì, alle 15, nella sede aretina nel palazzo d’oro di via XXV Aprile. L’incontro, organizzato dalla sezione aretina della Federazione italiana mediatori agenti d’affari, la più grande associazione del settore dell’intermediazione in Italia – con oltre 14.000 imprese associate e con 200 associati nella provincia – vedrà la partecipazione degli agenti immobiliari di Confcommercio e di tre assessori di riferimento del Comune: Francesca Lucherini, assessore all’urbanistica e edilizia, Monica Manneschi, assessore alle politiche della casa, e Alessandro Casi, assessore alle opere pubbliche, per discutere su interventi, progetti e stato dei lavori pubblici che riguardano lo sviluppo della città.

Porteranno i saluti dell’associazione Carlo Barbagli (nella foto), presidente Fimaa Confcommercio Toscana, e Catiuscia Fei, direttore aggiunto Confcommercio Firenze-Arezzo. Dopo i numeri record raggiunti nel biennio post-pandemia, il mercato immobiliare italiano sta vivendo un forte rallentamento. L’instabilità socio-economica internazionale e la diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie hanno infatti contribuito alla contrazione delle compravendite, mentre si mantiene stabile la crescita dei prezzi delle case. "Sarà un’occasione importante per noi agenti immobiliari, che potremo acquisire informazioni preziose per prevedere lo sviluppo del mercato immobiliare e per orientare meglio gli investimenti dei clienti" spiega Barbagli. L’ingresso all’incontro è libero.