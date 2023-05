Le proprietà dei metalli Sestino e Badia Tedalda sbarcano al cinema

Il regista Antonio Bigini arriva al cinema Astra di Firenze stasera alle 21, per presentare il suo film “Le proprietà dei metalli”, prodotto dal toscano Claudio Giapponesi per Kinè società cooperativa, in collaborazione con Rai Cinema, e sostenuto da Toscana Film Commission. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino 2023 nella sezione Berlinale Generation - K Plus, il film esce adesso in sala e mostra luoghi dell’Appennino sopra Arezzo, terre poco frequentate ma bellissime tra Sestino e Badia Tedalda.

Il film è la storia di Pietro, un bambino che vive in un piccolo paese di montagna. Pietro è stato cresciuto da un padre esageratamente severo e pieno di debiti, che ignora che suo figlio abbia una grande capacità: è in grado di piegare i metalli soltanto toccandoli. Quando la dote di Pietro viene scoperta, uno scienziato americano inizia a studiarlo. Il bambino entrerà così in contatto con il mondo invisibile, nel quale le leggi della fisica si arrendono di fronte a profondi desideri.

Il film è liberamente ispirato alla vicenda dei minigeller, ovvero quei bambini che alla fine degli anni Settanta, dopo aver assistito all’esibizione televisiva dell’illusionista Uri Geller, apparentemente in grado di piegare metalli al solo tocco, hanno cominciato a manifestare fenomeni simili.