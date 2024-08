Le piscine non passano di moda. Presenze in crescita del 25%. La mappa delle strutture

di Massimo Bagiardi

Un tuffo in piscina, di questi tempi, con le alte temperature, è sempre molto gradevole e i gestori delle quattro principali strutture del aretino cliente più cliente meno, rispetto alla scorsa estate, si dicono piuttosto soddisfatti di come sta procedendo la stagione balneare. Se si escludono i mesi di giugno e luglio per le avverse condizioni meteo ora l’impennata c’è stata anche perché non tutti, per ristrettezze economiche, possono permettersi di andare in vacanza per più di qualche giorno. E perlopiù si va in piscina nel primo pomeriggio, quando i prezzi cominciano a calare rispetto alla giornata intera: "La stagione – afferma Roberto Corsini gestore della piscina di Terranuova – sta andando abbastanza bene anche se la crisi si sente con meno consumi al bar e presenze che sono aumentate di un buon 25% nella seconda parte di giornata dove il costo del biglietto è più economico". Il prezzo d’ingresso a Terranuova è di 10 euro per ombrellone e sedie - che passa a 7 dalle 15 in poi ridotto a 5 per i bambini - per il lettino ci vogliono 3 euro in più. Più giovani dal lunedì al venerdì e presenza massiccia di famiglie nel fine settimana. Un dato che si conferma un po’ dappertutto, anche alla piscina Las Vegas di San Giovanni: "Abbiamo sofferto giugno e luglio per le non eccezionali condizioni meteo ma ora il tempo ci sta dando una mano con tanti ragazzi durante la settimana e molto famiglie tra sabato e domenica".

Il costo di ingresso è di 10 euro che sale a 12 la domenica più altri 3 euro se si desidera il lettino. Dalle 15 si applica la riduzione a 8 euro. Anche al centro nuoto di Montevarchi il trend è praticamente lo stesso: "Bene o male siamo sui numeri dello scorso anno – dice una dipendente – la nostra piscina è adibita anche ad attività di nuoto per grandi e piccini. Ma sicuramente durante la settimana ci sono molti più giovani che famiglie. Soprattutto nel pomeriggio, quando il costo si abbassa l’affluenza è maggiore". Dalle 15 infatti la tariffa è di 7 euro contro i 10 con ombrelloni e sedie per l’intera giornata più i consueti 3 euro a lettino. A Capannole in piena Valdambra la situazione un po’ cambia: "La nostra – dice il gestore – è una piscina per famiglie per tutta la settimana. Abbiamo clienti dal aretino e da Siena".